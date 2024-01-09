Песков заявил о продолжающейся модернизации систем ЖКХ после аварии в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на усилия по модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), некоторое оборудование еще находится в ветхом состоянии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что за 10–15 лет привести в порядок все системы ЖКХ нельзя, поэтому реализация программ по обновлению оборудования продолжается.

"Конечно, эти программы растянуты по времени. Обновление инфраструктуры – обычный процесс. Программы реализуются постоянно", – заявил Песков, комментируя вопрос, нужны ли дополнительные поручения президента в этом направлении.

Также Песков отметил, что из-за сложившихся ситуаций в Московской и Херсонской областях все службы своевременно начали работу по восстановлению отопления после аварии. Однако не везде можно было моментально приступить к ликвидации последствий происшествия.

"К сожалению, много неудобств, чувствую, пришлось пережить людям, которые сидели в холоде, без электричества. Разумеется, будут делаться выводы", – сказал Песков.

Он добавил, что власти уделят внимание самым уязвимым местам, где необходимо своевременно заменить инфраструктуру ЖКХ. При этом Песков выразил надежду на то, что в скором времени специалисты постараются устранить последствия аварии и вернуть гражданам теплоснабжение, а также электричество в домах.

"Работа продолжается в экстренном режиме, все службы работают и днем, и ночью", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел в ночь на 5 января. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

При этом в прокуратуре Подмосковья уточнили, что ситуация с подачей отопления в Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области улучшилась после реакции ведомства.

Кроме того, региональный СК возбудил уголовное дело в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. Следователи задержали замглавы администрации Подольска по подозрению в превышении должностных полномочий, а также начальника котельной и гендиректора завода.



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