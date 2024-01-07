Ситуация с теплоснабжением улучшилась в ряде городов Подмосковья – прокуратура

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Ситуация с подачей отопления в Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области улучшилась после реакции региональной прокуратуры, уточняется в телеграм-канале ведомства.

"В результате надзорного сопровождения увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные", – подчеркнули в пресс-службе .

Подчеркивается, что последствия аварийных ситуаций и ремонтные работы были проведены после вмешательства прокуратуры. В частности, в деревне Елизаветино Дмитровского округа после обращения многодетной семьи о периодическом отключении электричества электроснабжение было стабилизировано.

Также в Балашихе ограничили теплоноситель местной котельной от помещений коммерческого назначения в пользу многоквартирных домов. В настоящий момент подачу тепла восстановили 400 многоквартирным домам и более 3 000 домовладений

"В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих компаний внесено 26 представлений", – подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, городская прокуратура Подольска взяла под контроль ход расследования уголовного дела после ограничений подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. По информации регионального СК, следователи сейчас проводят обыски в организации, обслуживающей котельную, где произошел прорыв теплотрасс.

На теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

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