05 января, 16:53Происшествия
Работу котельной в Подольске планируют запустить к вечеру – власти
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Работу котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске планируют запустить сегодня в 21:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы городского округа Григория Артамонова.
Как отметил Артамонов, сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. Одновременно с этим к работе готовится второй, дополнительный котел.
По словам главы городского округа, в настоящее время ведут прием пункты обогрева на улице Революции, 2 и на улице Ленина, 20.
Ранее сообщалось, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома.
К утру аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в подмосковном Подольске были завершены.
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