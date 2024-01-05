Работу котельной в Подольске планируют запустить к вечеру – власти

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Работу котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске планируют запустить сегодня в 21:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы городского округа Григория Артамонова.

Как отметил Артамонов, сейчас специалисты продолжают устранять вновь выявленные технические неполадки. Одновременно с этим к работе готовится второй, дополнительный котел.

По словам главы городского округа, в настоящее время ведут прием пункты обогрева на улице Революции, 2 и на улице Ленина, 20.

Ранее сообщалось, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома.

К утру аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в подмосковном Подольске были завершены.