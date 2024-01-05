05 января, 08:49Происшествия
Аварийные работы на теплотрассе в Подольске завершены
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в подмосковном Подольске завершены, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, на протяжении всей ночи на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас идет заполнение систем теплотрасс, созданы бригады для развоздушивания.
Артаманов пообещал, что в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. Он также заметил, что жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги.
Прорыв произошел ночью на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома.
Ранее в Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке. В восстановительных работах были задействованы все городские службы.
Накануне в столице загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий.
При этом сведений о пострадавших не поступало. Спустя время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.
Пожар на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован
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