Аварийные работы на теплотрассе в Подольске завершены

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в подмосковном Подольске завершены, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, на протяжении всей ночи на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. Сейчас идет заполнение систем теплотрасс, созданы бригады для развоздушивания.

Артаманов пообещал, что в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. Он также заметил, что жителям микрорайона произведут перерасчет за коммунальные услуги.

Прорыв произошел ночью на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома.

Ранее в Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке. В восстановительных работах были задействованы все городские службы.

Накануне в столице загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий.

При этом сведений о пострадавших не поступало. Спустя время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.

Пожар на северо-востоке Москвы полностью ликвидирован