Пожар на электроподстанции возле ТЦ "Метрополис" в Москве ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание на электроподстанции недалеко от торгового центра "Метрополис" в Москве ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Подстанция была обесточена, возгорание потушено. Площадь составила 2 квадратных метра", – говорится в сообщении.

Пожар на Ленинградском шоссе, 16а, строении 5 вспыхнул 9 августа. Там воспламенилась электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания, на втором этаже расположены офисы и спортзал. Людей из здания эвакуировали.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Отмечалось, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения каких-либо мероприятий на объекте не проводили.

Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области