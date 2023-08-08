19:37Происшествия
Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Мужчину и женщину доставили в больницу после взрыва газа в жилом доме в Астрахани. Медики оценивают их состояние как тяжелое, уточнил заведующий ожоговым отделением Александр Самсонов. Об этом сообщает телеканал "360".
Помощь пострадавшим оказывают специалисты Александро-Мариинской областной клинической больницы.
"Это мужчина и женщина 1947 и 1951 годов соответственно с поражением верхних дыхательных путей. Состояние больных на данный момент тяжелое, проводится соответствующее лечение", – сообщил Самсонов.
По его словам, еще рано делать какие-либо прогнозы относительно сроков их выздоровления.
Взрыв газа в доме № 38 на улице Адмирала Нахимова произошел 8 августа. В четырех квартирах было обнаружено возгорание на площади 90 квадратных метров. В экстренных службах сообщали о двух погибших, четырех пострадавших и 70 эвакуированных из здания.
Позже представитель ГУ МЧС России по Астраханской области заявил, что пожар в жилом доме был локализован. Он добавил, что двоих граждан госпитализировали с ожогами.
В 15:12 по московскому времени возгорание ликвидировали. По данным регионального Минздрава, число пострадавших увеличилось до 12 человек.
Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани
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