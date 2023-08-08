Пожар в доме в Астрахани, где взорвался газ, локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Астрахань"

Пожар в жилом доме в Астрахани, где взорвался газ, локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.

Предотвратить распространение огня удалось в 14:20. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека. Еще шесть человек пострадали, двоих из них госпитализировали с ожогами.

Пожар вспыхнул в четырех квартирах дома на улице Адмирала Нахимова, 38. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В доме взорвался бытовой газ. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали.

Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме. На месте работают семь единиц техники и 19 человек личного состава МЧС, а также одна единица техники и четыре человека ГКУ "Волгоспас".

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