16:20Происшествия
Пожар на площади 900 "квадратов" ликвидировали в Анапе
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Спасатели ликвидировали возгорание сухой травы в Анапе на площади 900 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.
"В 14:46 локализация пожара на площади 900 квадратных метров. В 14:59 ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Краснодарском крае на данный момент действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности.
Ранее произошло возгорание на крыше кафе "Лесной уют" в Измайловском парке столицы. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров.
Позднее его локализовали. Информации о пострадавших не поступало.
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