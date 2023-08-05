Пожар на площади 900 "квадратов" ликвидировали в Анапе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спасатели ликвидировали возгорание сухой травы в Анапе на площади 900 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.

"В 14:46 локализация пожара на площади 900 квадратных метров. В 14:59 ликвидация последствий пожара", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Краснодарском крае на данный момент действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности.

Ранее произошло возгорание на крыше кафе "Лесной уют" в Измайловском парке столицы. Площадь пожара составляла 40 квадратных метров.

Позднее его локализовали. Информации о пострадавших не поступало.

В Подмосковье усилили патрулирование лесов из-за жары