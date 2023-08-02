Кафе загорелось в Измайловском парке в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кафе "Лесной уют" загорелось в Измайловском парке на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В экстренных службах города уточнили, что огонь охватил крышу заведения. Площадь пожара к настоящему времени достигла 40 квадратных метров.

Накануне пожар произошел в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

Между тем в подмосковных Люберцах горели три ангара предприятия по производству шин. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.



Сварочные работы стали причиной пожара в Люберцах