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14:22

Происшествия

Кафе загорелось в Измайловском парке в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кафе "Лесной уют" загорелось в Измайловском парке на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

В экстренных службах города уточнили, что огонь охватил крышу заведения. Площадь пожара к настоящему времени достигла 40 квадратных метров.

Накануне пожар произошел в здании завода счетно-аналитических машин на Нижней Красносельской улице в Москве. Его ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

Между тем в подмосковных Люберцах горели три ангара предприятия по производству шин. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Сварочные работы стали причиной пожара в Люберцах

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