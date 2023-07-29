Пассажирский автобус загорелся на шоссе в Санкт-Петербурге

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Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП Пассажиравтотранс.

Как уточнили в ГУП, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.

Информация о количестве пассажиров автобуса и его маршруте не уточняется. Очаг возгорания был локализован.

Между тем в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному округу добавили, что сотрудники ведомства помогли потушить загоревшийся автобус.

"Оцепив территорию и перекрыв движение, военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов приступили к тушению пожара", – говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось об аварии с участием пассажирского автобуса в Кемеровской области. По данным ГУ МВД по региону, автобус с пассажирами опрокинулся на 299-м километре автодороги Бийск – Новокузнецк.

В момент аварии в автобусе находились 40 человек. Восемь из них обратились за помощью к медикам.

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