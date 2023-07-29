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Пассажирский автобус загорелся на шоссе в Санкт-Петербурге
Фото: vk.com/spb_today
Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП Пассажиравтотранс.
Как уточнили в ГУП, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. В результате возгорания никто не пострадал.
Информация о количестве пассажиров автобуса и его маршруте не уточняется. Очаг возгорания был локализован.
Между тем в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному округу добавили, что сотрудники ведомства помогли потушить загоревшийся автобус.
"Оцепив территорию и перекрыв движение, военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов приступили к тушению пожара", – говорится в уведомлении.
Ранее сообщалось об аварии с участием пассажирского автобуса в Кемеровской области. По данным ГУ МВД по региону, автобус с пассажирами опрокинулся на 299-м километре автодороги Бийск – Новокузнецк.
В момент аварии в автобусе находились 40 человек. Восемь из них обратились за помощью к медикам.
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