Фото: телеграм-канал "Полиция Кузбасса"

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Кемеровской области, восемь человек пострадали. Главное управление МВД по региону сообщило о происшествии в своем телеграм-канале.

Уточняется, что авария произошла около 15:00 (11:00 по московскому времени) в среду, 26 июля, на 299-м километре автодороги Бийск – Новокузнецк. Оперативные службы прибыли на место ДТП.

"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс по маршруту Белокуриха – Новокузнецк, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", – сообщается в публикации.

В момент аварии в автобусе было 40 человек. В результате ДТП за помощью к медикам обратились восемь граждан. Как отметили в ГУ МВД по Кемеровской области, рисков для жизни нет.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с "Камазом" в Кабардино-Балкарии. В результате аварии погиб человек, еще 14 граждан пострадали. За рулем автобуса, который выполнял рейс из Махачкалы в Ростов, находился 36-летний житель Ростовской области.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад по факту ДТП.

Позднее выяснилось, что среди пострадавших оказались жители шести регионов России, включая Ростовскую область, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан, Краснодарский край и ДНР.



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