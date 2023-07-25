Грузовик влетел в ограждение на внешней стороне 27-го километра МКАД

Грузовик совершил наезд на ограждение на внешней стороне 27-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале

Автомобилистов предупредили, что в результате ДТП оказался перекрыт съезд на трассу М4 "Дон".

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации ведомства.

Специалисты намерены установить причину и все обстоятельства аварии.

Ранее два автомобиля столкнулись на ТТК в районе 2-й Рыбинской улицы. Движение в районе ДТП было затруднено.

До этого ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на трассе Славянск-на-Кубани – Темрюк. Погибли четыре человека, включая двоих детей 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок был госпитализирован.



Автомобиль сбил пешехода и врезался в стену на Каланчевской улице