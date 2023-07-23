Два автомобиля столкнулись в районе Беговой улицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в районе Беговой улицы, дом 13, в Москве. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося уточняются. Движение при этом не затруднено.

Ранее два автомобиля столкнулись на ТТК в районе 2-й Рыбинской улицы. Движение в районе ДТП было затруднено.

До этого ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на трассе Славянск-на-Кубани – Темрюк. Погибли четыре человека, включая двоих детей 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок был госпитализирован.

Авария с участием трех автомобилей произошла на Варшавском шоссе