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08:18

Происшествия

Два автомобиля столкнулись на ТТК в районе 2-й Рыбинской улицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием двух машин произошло на ТТК в районе улицы 2-я Рыбинская. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"На внутренней стороне ТТК в районе улицы 2-я Рыбинская, владение 15, строение 1 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – сообщается в публикации.

Ведомство также предупреждает, что движение в районе аварии затруднено.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил женщину с тремя детьми на улице Дмитрия Ульянова в районе дома № 31 на юго-западе Москвы.

По информации столичной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали женщина 1967 года рождения и дети 2019, 2017 и 2013 годов рождения.

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