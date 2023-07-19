19 июля, 22:33Происшествия
Водитель автомобиля сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель автомобиля сбил женщину с тремя детьми на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31 на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
Согласно информации, в ДТП пострадали женщина 1967 года рождения и дети 2019, 2017 и 2013 годов рождения. Они пересекали проезжую часть в неположенном для этого месте.
"В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения", – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии и проводят проверку.
Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.
В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.
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