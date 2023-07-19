Водитель автомобиля сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил женщину с тремя детьми на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31 на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Согласно информации, в ДТП пострадали женщина 1967 года рождения и дети 2019, 2017 и 2013 годов рождения. Они пересекали проезжую часть в неположенном для этого месте.

"В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения", – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии и проводят проверку.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.

В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

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