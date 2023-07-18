Число пострадавших в ДТП на северо-востоке Москвы увеличилось до 11 человек

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРЫ МОСКВЫ"

Одиннадцать человек пострадали в аварии при участии двух автобусов частных перевозчиков на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ" при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу другому автобусу, который ехал в попутном направлении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту аварии была организована проверка.

О дорожном происшествии стало известно вечером 18 июля. Тогда сообщалось о трех пострадавших. Инцидент произошел около 18:00.

Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Северо-Восточного административного округа столицы.

Ранее большегруз выехал из-за поврежденного колеса на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и мотоциклом в Пермском крае. Полиция возбудила дело после ДТП, в результате которого погибли пять человек. По данным правоохранителей, еще двое попали в больницу с травмами.

На юге Москвы произошла авария