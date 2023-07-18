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19:10

Происшествия

Три человека пострадали при столкновении двух автобусов на севере Москвы

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов на Осташковском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел около 18:00. По данным телеграм-канала столичной прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель частного автобуса, двигаясь с находящимися в салоне пассажирами, не обеспечил безопасность маневра при съезде на Осташковское шоссе.

"По предварительным данным, пострадали три человека, они доставлены в лечебные учреждения", – говорится в сообщении МВД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Северо-Восточного административного округа столицы.

До этого двое взрослых и ребенок погибли в аварии в Саратовской области. Столкновение произошло между автомобилем Ford Kuga и грузовой "ГАЗелью". По факту происшествия саратовская прокуратура организовала проверку.

На юге Москвы произошла авария

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