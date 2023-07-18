Двое взрослых и ребенок погибли в аварии в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Автомобиль Ford Kuga и грузовая "ГАЗель" столкнулись на трассе в Саратовской области, погибли три человека, в том числе ребенок, пишет РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Авария случилась на 242-м километре трассы Р-208 вблизи села Карамышка Татищевского района. В результате травмы получили еще два человека. Водитель грузового автомобиля 1990 года рождения был госпитализирован, уточнили в ГИБДД.

Погибли мужчина 1953 года рождения, который был за рулем машины Ford Kuga, а также женщина 1955 года рождения и мальчик 13 лет. Еще один пассажир этого автомобиля – молодой человек 17 лет – госпитализирован.

По факту происшествия саратовская прокуратура организовала проверку.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "ГАЗель" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Ford Kuga", – поделились в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Пермском крае, в результате которой умерли пять человек. ЧП произошло на 13-м километре автодороги Большая Соснова – Частые. Там большегруз выехал из-за поврежденного колеса на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и мотоциклом.

На юге Москвы произошла авария