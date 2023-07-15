Двое погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса с грузовика на Кубани

Фото: телеграм-канал/23 МВД

Два пассажира рейсового автобуса погибли после столкновения с грузовиком на Кубани, еще 10 человек госпитализировали. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как уточнили в полиции, авария произошла на автодороге Краснодар – Ейск в Брюховецком районе. По предварительны данным, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу.

"В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 – госпитализированы с различными травмами", – заявил начальник пресс-службы полиции Краснодарского края Александр Рунов.

Отмечается, что сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка авто погибли после столкновения легкового автомобиля Nissan Pathfinder с рейсовым автобусом в Иркутской области. Еще троим пассажирам кроссовера потребовалась медицинская помощь.

В автобусе в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых госпитализирован.

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