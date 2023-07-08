В результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области погибла 14-летняя девочка

Фото: телеграм-канал "МВД38"

В ночь на 8 июля на трассе Р-255 в Иркутской области, возле поселка Замзор, произошло столкновение легкового автомобиля Nissan Pathfinder с рейсовым автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В результате ДТП погибли два человека: 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка авто. Еще троим пассажирам кроссовера потребовалась медицинская помощь.

В автобусе же в момент аварии находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых госпитализирован.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, а также обеспечивают безопасность дорожного движения.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло на 687-м километре трассы Р-229 в Волгоградской области. В результате аварии погибли три человека, в том числе маленький ребенок.

До этого стало известно, что российские музыканты Кирилл Терентьев, Кирилл Полдник и Мария Калмыкова погибли в ДТП на 97-м километре трассы М-2 "Крым" в Московской области.