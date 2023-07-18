Уголовное дело возбудили в Пермском крае после ДТП с 5 погибшими

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Полиция возбудила дело после ДТП на трассе в Пермском крае, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

"На 13-м километре автодороги Большая Соснова – Частые в Пермском крае 16 июля большегруз выехал из-за поврежденного колеса на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и мотоциклом. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла", – уточнили в полиции.

По данным правоохранителей, еще двое попали в больницу с травмами. Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Виновникам ДТП грозит до 7 лет лишения свободы.

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