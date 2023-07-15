Подросток за рулем отцовского автомобиля сбил четырех человек в Химках

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16-летний подросток взял машину отца и сбил четырех человек в микрорайоне Новогорск в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в районе дома 8 на улице Ивановская. Уточняется, что молодой 2007 года рождения врезался в остановку общественного транспорта, где в этот момент шли ремонтные работы.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо рабочих. <...> Двое из них госпитализированы", – говорится в сообщении ведомства.

На днях в Мытищах маршрутный автобус задавил пенсионерку 1942 года рождения. Водитель маршрутки не заметил женщину, совершая поворот.

