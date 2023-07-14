Маршрутка задавила пенсионерку в Мытищах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковных Мытищах маршрутный автобус задавил пенсионерку 1942 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. На кадрах с места происшествия видно, что водитель маршрутки, совершая поворот, не заметил женщину и наехал на нее. Пострадавшую госпитализировали, однако уже в больнице она скончалась.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Расследование дела контролирует мытищинская городская прокуратура.

Ранее, 10 июля, в городе Темрюк Краснодарского края мотоциклист наехал на четверых пешеходов, двое из которых в итоге погибли. По факту ДТП возбудили уголовное дело, виновника ДТП арестовали.

