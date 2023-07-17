Момент ДТП на Саранской улице в Москве попал на видео

Момент столкновения двух автомобилей на Саранской улице в Москве, в результате которого один из них наехал на остановку общественного транспорта, попал на видео.

По информации столичной прокуратуры, водитель автомобиля Renault при повороте налево не стал уступать дорогу Mitsubishi, который в результате удара наехал на мачту городского освещения и остановку общественного транспорта.

Ведомство уточнило, что пострадавшие отсутствуют. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует расследование обстоятельств аварии.

О ДТП на Саранской улице стало известно вечером 17 июля. Оно произошло в районе дома № 2. Пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали. Дептранс добавил, что движение транспорта не затруднено.