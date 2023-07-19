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02:32

Происшествия

Ребенок погиб в ДТП с двумя легковыми авто в Приморском крае

Фото: depositphotos/svedoliver

Вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Один из водителей во время обгона столкнулся со встречной машиной. В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетних.

Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о столкновении нескольких автомобилей, которое произошло в районе дома 31 на Поречной улице на юго-востоке Москвы. В результате ДТП одна из машин воспламенилась.

До этого автомобиль Ford Kuga и грузовая "ГАЗель" столкнулись на трассе в Саратовской области. Погибли три человека, в том числе ребенок.

Число пострадавших в ДТП на северо-востоке Москвы увеличилось до 11 человек

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