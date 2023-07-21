01:30Происшествия
Два грузовика столкнулись на 20-м километре МКАД
На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП не затруднено, уточнили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что топ-менеджер компании "Ростелеком" Антон Калинин погиб в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Москве.
До этого на улице 1905 года в столице водитель автомобиля Ferrari FF не справился с управлением и въехал в забор. Уточнялось, что авария произошла в районе Центра международной торговли.
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