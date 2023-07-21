Два грузовика столкнулись на 20-м километре МКАД

На внутренней стороне 20-го километра МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП не затруднено, уточнили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер компании "Ростелеком" Антон Калинин погиб в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Москве.

До этого на улице 1905 года в столице водитель автомобиля Ferrari FF не справился с управлением и въехал в забор. Уточнялось, что авария произошла в районе Центра международной торговли.