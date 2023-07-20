Топ-менеджер "Ростелекома" Антон Калинин погиб в ДТП на мотоцикле

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Топ-менеджер компании "Ростелеком" Антон Калинин погиб в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел 19 июля около 21:00. Водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "ПАЗ".

"Мотоциклист получил телесные повреждения и был направлен в городскую клиническую больницу (ГКБ), где впоследствии скончался", – сообщили в ведомстве.

Смерть Калинина подтвердили в пресс-службе "Ростелекома". Там рассказали, что он выполнял функции начальника службы внутреннего контроля филиала "Общий центр обслуживания" компании.

До этого водитель сбил женщину с тремя детьми на юго-западе столицы. По информации ГИБДД, женщина 1967 года рождения и дети 2019, 2017 и 2013 годов рождения пересекали проезжую часть в неположенном месте. Все четверо получили травмы и были госпитализированы.



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