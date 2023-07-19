Более 30 человек погибли при столкновении автобуса с автомобилем в Алжире – СМИ

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Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в алжирской провинции Таманрассет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал. Жертвами аварии стали 32 человека.

ЧП произошло рано утром. После столкновения автобус загорелся, это привело к большому количеству жертв.

Девять пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.

В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.