11:08Происшествия
Более 30 человек погибли при столкновении автобуса с автомобилем в Алжире – СМИ
Фото: ennaharonline.com
Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в алжирской провинции Таманрассет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал. Жертвами аварии стали 32 человека.
ЧП произошло рано утром. После столкновения автобус загорелся, это привело к большому количеству жертв.
Девять пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали.
Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.
В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.
Читайте также