Ребенок пострадал в ДТП с маршруткой в Саратове

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Маршрутка врезалась в забор в Саратове, в результате чего пострадал ребенок. Прокуратура организовала проверку, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"По предварительным данным... водитель, управляя маршрутным такси 41 в районе остановки Авангард возле дома 84А на улице Танкистов в Саратове, не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги и столкновение с забором", – отметила прокуратура.

В результате ДТП пострадали пассажиры. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей, которое произошло вечером 18 июля на трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае.

В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Кроме того, различные травмы получили оба водителя и восемь пассажиров, из которых трое несовершеннолетние.

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