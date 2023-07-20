Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с 13 пострадавшими в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы, где пострадали 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Согласно сообщениям в СМИ, на северо-востоке Москвы произошло столкновение двух автобусов. По предварительной информации, водитель одного из транспортных средств не обеспечил безопасность маневра при съезде на Осташковское шоссе, что привело к аварийной ситуации", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, медицинская помощь потребовалась 10 пострадавшим.

Бастрыкин поручил руководителю столичного следственного управления СК РФ Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

О дорожном происшествии стало известно вечером 18 июля. Тогда сообщалось о трех пострадавших. Инцидент произошел около 18:00.

Позже число пострадавших в ДТП увеличилось до 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ" при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу другому автобусу, который ехал в попутном направлении.

На юге Москвы произошла авария