00:26Происшествия
В Москве на улице 1905 года автомобиль Ferrari въехал в забор
По информации СМИ, участником ДТП стал спорткар Ferrari FF.
На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших устанавливаются. Движение на этом участке дороги не затруднено.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил женщину с тремя детьми на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31 на юго-западе Москвы.
По информации столичной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали женщина 1967 года рождения и дети 2019, 2017 и 2013 годов рождения.
Появились кадры ДТП на улице 1905 года в Москве
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