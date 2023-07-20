В Москве на улице 1905 года автомобиль Ferrari въехал в забор

На улице 1905 года, в районе Центра международной торговли, водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в забор. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации СМИ, участником ДТП стал спорткар Ferrari FF.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших устанавливаются. Движение на этом участке дороги не затруднено.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля сбил женщину с тремя детьми на улице Дмитрия Ульянова в районе дома 31 на юго-западе Москвы.

По информации столичной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали женщина 1967 года рождения и дети 2019, 2017 и 2013 годов рождения.

Появились кадры ДТП на улице 1905 года в Москве