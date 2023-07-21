Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на Кубани

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на трассе "Славянск-на-Кубани –Темрюк", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии погибли четыре человека, включая двоих детей 11 и 13 лет. Еще один 10-летний ребенок госпитализирован.

По предварительным данным, около 13:00 Volkswagen выехал через сплошную линию разметки на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo, груженным песком.

Все погибшие находились в легковом автомобиле.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер компании "Ростелеком" Антон Калинин погиб в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Москве.

До этого на улице 1905 года в столице водитель автомобиля Ferrari FF не справился с управлением и въехал в забор. Уточнялось, что авария произошла в районе Центра международной торговли.



Автомобиль застрял на трамвайных путях на улице Панфилова в столице