Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта и перевернулся в Москве

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся на Кировоградской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что на перекрестке водитель автомобиля Audi не уступил дорогу Daewoo. Произошло столкновение, в результате которого последняя и влетела в остановку. Пострадала женщина, которая в момент инцидента находилась на остановке, ее доставили в больницу.

"Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП", – говорится в сообщении.

Ранее грузовик опрокинулся в Чемальском районе Алтая. Инцидент произошел по дороге к Каракольским озерам около устья реки Туры. В результате происшествия пострадали 11 человек. В момент ДТП в грузовике находились 15 пассажиров и один водитель.

