Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки ТРЦ на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Филион" на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел в ТРЦ "Филион" в Багратионовском проезде, доме 5. Со второго этажа многоуровневой парковки упал автомобиль", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находилась женщина. При падении машина перевернулась. На месте работают медики, женщину пытаются извлечь из авто.

До этого в результате опрокидывания автобуса в Ростовской области пострадали 12 человек. Он следовал из Москвы в Ставрополь по трассе М-4 "Дон". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь.



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