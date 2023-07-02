ДТП с участием трех машин произошло на МКАД возле съезда на Калужское шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

на 41-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, передает АГН "Москва".

«На внешней стороне 41-го километра МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе) произошла авария с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении.

Движение в сторону съезда на улице Павла Фитина затруднено. Детали произошедшего и данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что серьезная авария произошла на Кубани. Два грузовика перевернулись перед въездом в Краснодар. Водитель одного из большегрузов погиб. О причинах аварии не уточнялось

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