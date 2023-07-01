В Карелии из-за аварии перевернулся автобус с 40 пассажирами

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате аварии в Лахденпохском районе Карелии. Об этом сегодня в телеграм-канале сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"В результате аварии в Лахденпохском районе на трассе между поселком Куркиеки и поселком Койонсаари перевернулся автобус. В транспортном средстве на момент аварии находились 40 человек. Четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрела бригада скорой помощи", – уточняется в сообщении.

Есть ли среди пострадавших дети, пока неизвестно. На месте ДТП работают экстренные службы.

МВД Карелии сообщило в своей группе в соцсети "ВКонтакте", что авария произошла примерно в 14:00 по московскому времени. Согласно предварительным данным, водитель потерял управление, автобус выехал на обочину и перевернулся.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием 6 автомобилепроизошло на юге Москвы на проспекте Андропова. Несмотря не серьезные повреждения некоторых автомобилей, в аварии нет пострадавших.