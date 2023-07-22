Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в КБР

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика "КамАЗ" в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости.

В результате аварии погиб человек, еще 14 пострадали.

Региональное СУ Следственного комитета России начало проверку, а позже возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение смерти".

ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло на 472 километре ФАД Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии. Автобус Volvo следовал по маршруту Махачкала – Ростов-на-Дону.

В транспортном средстве находились 20 человек, из них пострадали 15, в том числе девочка 9 лет.

Пострадавшие – жители шести регионов России, включая Ростовскую область, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан, Краснодарский край и Донецкую народную республику.

Ранее сообщалось, что за рулем автобуса, который выполнял рейс из Махачкалы в Ростов, находился 36-летний житель Ростовской области. В свою очередь, "Камазом" управлял 32-летний местный житель.

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