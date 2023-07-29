Объем ущерба после взрыва на НПЗ под Самарой превысил 30 млн рублей

Фото: knpz.rosneft.ru

Более 30 миллионов рублей составил объем ущерба, причиненного Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Самарской области в результате диверсии. Об этом ТАСС сообщил представитель самарского главка ФСБ РФ.

По его информации, диверсия была совершена самодельным взрывным устройством около 12:10 в помещении трансформаторной подстанции установки гидроочистки.

"В результате (взрыва. – Прим. ред.) частично разрушена несущая стена подстанции и ее кровля, а также причинены незначительные материальные повреждения более чем на 30 миллионов рублей", – сообщил собеседник агентства.

О взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода стало известно вечером 28 июля. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в организации взрыва. Задержание подозреваемого подтвердил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, мужчина пытался выехать за пределы России.



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