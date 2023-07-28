17:23Происшествия
Предполагаемого виновника взрыва на НПЗ в Самаре задержали
Фото: 123RF/grigorenko
Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого виновника взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Об этом сообщает ТАСС.
"Подозреваемый задержан: выясняется его мотив", – сказал источник агентства.
Задержание подозреваемого подтвердил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, мужчина пытался выехать за пределы России.
"Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ", – написал депутат в своем телеграм-канале.
По его словам, задержанный является работником предприятия, который переехал в Россию с Украины.
О взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода стало известно вечером 28 июля. Согласно предварительной версии, на предприятии было заложено взрывное устройство.
В результате происшествия никто не пострадал. Также взрыв не привел к серьезным разрушениям объектов НПЗ.
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