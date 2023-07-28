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16:59

Происшествия

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв

Фото: 123RF

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство", – написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате взрыва нет серьезных разрушений. Кроме того, никто из граждан не пострадал.

Ранее в ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что в промышленной зоне завода "Сибур-нефтехим" Дзержинска произошел пожар.

Как уточнили в МЧС, к тушению пожара привлекли 24 единицы техники и 80 человек. По данным ведомства, люди были эвакуированы, никто не пострадал. Кроме того, отсутствовала угроза взрыва.

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