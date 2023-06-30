Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих на заводе "Елховнефть" в Татарстане

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Татарстан"

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих на предприятии "Елховнефть" в селе Старое Маврино в Татарстане при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.



По версии следствия, возгорание резервуара произошло в момент, когда сотрудники 1976 и 1987 годов рождения обследовали его для повторного наполнения.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах")", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, предприятие, на котором произошел инцидент, входит в состав ПАО "Татнефть". Пожара после взрыва резервуара не последовало. Причины взрыва устанавливаются.

