В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался БПЛА – губернатор

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Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался", – написал он.

По его словам, огонь, возникший в результате взрыва, был сразу же потушен силами служб предприятия без привлечения пожарных.

Голубев заявил, что сооружениям был нанесен незначительный ущерб, обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 4 мая стало известно о возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе в Краснодарском крае. Источник в экстренных службах сообщил, что резервуар загорелся из-за атаки беспилотника.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани был полностью ликвидирован уже к утру 4 мая. К его тушению привлекались 167 человек и 37 единиц техники.



Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Кубани из-за атаки беспилотника