Возгорание резервуара с нефтепродуктами на Кубани произошло в результате падения БПЛА

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Возгорание резервуара с нефтепродуктами в населенном пункте Волна Краснодарского края произошло в результате падения беспилотного летательного аппарата. О происшествии рассказали в экстренных службах.

"Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз" произошло в результате падения беспилотника", – передает ТАСС сообщение спасателей.

О возгорании стало известно утром 3 мая. Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что пожару присвоен высший ранг сложности. На место происшествия были стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. По словам главы региона, угроза для жителей населенного пункта отсутствует.

Позже сообщалось, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна возросла до 1,2 тысячи квадратных метров.



Резервуар с нефтепродуктами загорелся в порту Тамань