Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:38

Происшествия

Площадь пожара на территории нефтебазы Кубани возросла до 1,2 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края возросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пожар вспыхнул на территории предприятия АО "Таманьнефтегаз". Бабенков выехал на место происшествия в поселок Волна. Там уже работают специальные службы.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее о пожаре сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, пожару присвоен высший ранг сложности.

На место происшествия стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы, предпринимается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. По словам губернатора, угрозы для жителей населенного пункта нет.

16 населенных пунктов пострадали от пожаров в России за неделю

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика