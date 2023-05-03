Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Краснодарского края – губернатор

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселка Волна Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности", – написал он.

Кондратьев уточнил, что по предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Он сообщил, что на место происшествия стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы, предпринимается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше.

По словам губернатора, угрозы для жителей населенного пункта нет.

Ранее сообщалось о пожаре в резервуаре с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта. Пламя распространилось на площади около 1 000 квадратных метров.

ЧП произошло из-за атаки БПЛА. Местные власти подчеркнули, что огонь не угрожает гражданской инфраструктуре.

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