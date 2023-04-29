В Севастополе загорелся резервуар с топливом из-за попадания БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

В Севастополе загорелся резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Предварительно, возгорание произошло из-за попадания беспилотника. Развожаев сообщил, что на месте происшествия работают все необходимые спецслужбы.

"Площадь пожара около 1000 квадратных метров, пожару присвоен 4 класс, по пострадавшим информация уточняется. Прошу сохранять спокойствие", – написал губернатор Севастополя.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты устроили массовый обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавшие и значительные разрушения отсутствуют, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины, ударил по Суземскому району Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших в результате атаки не зафиксировали.

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