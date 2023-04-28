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Украинский беспилотник повредил дом в Брянской области
Фото: depositphotos/Afotoeu
Беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины, ударил по Суземскому району Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, пострадавших в результате атаки не зафиксировали.
"Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы", – написал Богомаз.
Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ рухнул на территории жилого дома в городе Клинцы Брянской области. Пострадавших после инцидента не выявили. Богомаз рассказал, что частичные разрушения получили домовладения, там были выбиты стекла.
До этого Богомаз заявлял о попытке незаконного пересечения госграницы со стороны Украины в районе села Запесочье Погарского района. По его словам, злоумышленник подорвался на заминированной защитной линии.
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