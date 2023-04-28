Под массовый обстрел БПЛА попал Шебекинский округ Белгородской области

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Беспилотные летательные аппараты устроили массовый обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавшие и значительные разрушения отсутствуют, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады ее восстановят", – отметил он.

По словам главы Белгородской области, на частный жилой дом в Муроме упал снаряд, однако пострадавших нет. В настоящее время следственная группа оцепила место происшествия.

27 апреля под обстрел ВСУ попало село Щетиновка в Белгородской области. В результате атаки пострадала женщина. По предварительным данным, у нее имеются осколочные ранения.

Ранее обстрелу с украинской стороны подвергся поселок Красное в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал. Снарядами были повреждены фасады, заборы и окна частных домовладений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Семь человек погибли после атаки ВСУ по Донецку