Житель Артемовска рассказал, как ВСУ стреляли из танка по дому с жильцами

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Украинские солдаты стреляли из танка по пятиэтажке в Артемовске после отказа остававшихся там жителей уезжать на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова одного из эвакуированных жителей города Владимира Кузнецова.

Он рассказал, что жил с семьей в подвале дома. В один день солдаты ВСУ вместе с представителями социальной службы пришли к ним и выдвинули ультиматум: либо они забирают его ребенка, либо он вместе с ним должен уехать на Украину.

По словам Владимира, украинские солдаты насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и вынудив ее ехать с ними вопреки ее желанию.

Тем не менее многие жильцы решили остаться в подвале пятиэтажки, после чего украинские боевики начали бить по дому из танка, добавил Владимир.

Ранее другой житель Артемовска Владимир Коляда рассказал, как украинские военные в конце марта намеренно закидывали гранатами прятавшихся в подвале мирных жителей.

До этого боец ЧВК "Вагнер" сообщил, что украинские солдаты расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По словам военнослужащего, боевики ВСУ застрелили заложников во время "зачистки" дома.

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