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Украинские солдаты расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова бойцов ЧВК "Вагнер".

Так, рассказал военнослужащий, боевики ВСУ застрелили заложников во время "зачистки" дома.

"Квартал за кварталом мы зачищаем, чтобы за день ничего не осталось. Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли", – сообщил боец ЧВК.

Другой военнослужащий рассказал, как российские солдаты выводили мирных жителей, которые находились в подвале дома в административном центре Артемовска.

По его словам, в этом доме также были и бойцы ВСУ, однако они позволили мирным гражданам выйти на улицу. После этого, оставшись зажатыми в доме, украинские боевики начали сдаваться российским солдатам.

Ранее командир десантной роты Вооруженных сил России с позывным Ястреб рассказал, что бойцы ВСУ благодаря слаженным действиям штурмовых групп российских войск часто не выдерживают натиска и бросают позиции.

До этого попавший в плен солдат ВСУ, который служил в 56-й бригаде морской пехоты, рассказал о расстреле 8 мирных жителей по приказу командира в районе завода имени Ильича в Мариуполе.

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